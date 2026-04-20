Lo scorso giovedì, un gruppo di malviventi ha effettuato una rapina in una filiale della banca Crédit Agricole a Napoli, situata in piazza Medaglie d’Oro. I responsabili sono entrati forzando il caveau e sono riusciti a sottrarre circa 40 cassette di sicurezza. L’azione è stata caratterizzata da una pianificazione accurata e ha coinvolto l’utilizzo di tecniche sofisticate. La polizia sta indagando per identificare i responsabili.

Un gruppo di malviventi ha messo a segno un colpo estremamente sofisticato presso la filiale Crédit Agricole di piazza Medaglie d’Oro a Napoli lo scorso giovedì, riuscendo a sottrarre circa 40 cassette di sicurezza dopo aver forzato il caveau. La fuga è avvenuta attraverso un percorso pianificato nei minimi dettagli che ha coinvolto i cunicoli fognari, portando i rapinatori in un magazzino vuoto adiacente all’istituto. Le indagini, condotte dai carabinieri del comando provinciale di Napoli, si concentrano ora sulla figura di un possibile infiltrato, un cliente della banca che avrebbe fornito indicazioni cruciali sulla struttura interna e sugli orari per permettere alla banda di operare con precisione chirurgica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, rapina millimetrica in banca: via dalle fogne e 40 casse rubate

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