Maresca è il preferito per il post-Conte al Napoli | chi è cosa ha vinto e cosa frena l’accordo

Il Napoli sta valutando il nome di Maresca come possibile nuovo allenatore dopo l’addio di Conte, che potrebbe comunque rimanere nel giro della Nazionale. Maresca, attuale tecnico della squadra primavera, ha già vinto un campionato di Serie B con il club e ha una buona reputazione tra gli addetti ai lavori. Tuttavia, l’accordo con il Napoli è ancora in fase di trattativa, in particolare per quanto riguarda l’aspetto economico.

IL PROFILO DEL NUOVO NAPOLI. Il futuro della panchina del Napoli è legato alla decisione di Antonio Conte, tentato dalla Nazionale italiana ma frenato da un ingaggio da 8 milioni netti. Se il tecnico dovesse partire, il DS Giovanni Manna ha già individuato il sostituto: Enzo Maresca. Salernitano, 45 anni, Maresca è un ex centrocampista giramondo diventato un maestro della tattica alla corte di Pep Guardiola al Manchester City. Attualmente svincolato dopo aver dominato la Championship col Leicester e vinto il Mondiale per Club 2025 col Chelsea (battendo il PSG 3-0), rappresenta il profilo ideale per De Laurentiis: giovane, propositivo e svincolato, anche se su di lui resta l’ombra del City per il futuro post-Guardiola.🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Maresca è il preferito per il post-Conte al Napoli: chi è, cosa ha vinto e cosa frena l’accordo Napoli-Lecce, Hojlund e Politano nel post gara: “Ecco cosa ci ha detto Conte all’intervallo”Sono stati i due uomini chiave nella vittoria del Napoli contro il Lecce al Maradona: Matteo Politano e Rasmus Hojlund hanno rilasciato un’intervista... Tottenham, missione Maresca: accordo vicino per il post-FrankEnzo Maresca è l’uomo scelto dal Tottenham per la rifondazione tecnica immediata.