A Treviso, una donna di 52 anni e un uomo di 48 anni sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma. L’accusa riguarda lo scambio di foto pornografiche che ritraggono la figlia di 5 anni e i cuginetti di 8 anni. Le indagini sono state avviate dopo che sono emerse le immagini e le relative comunicazioni tra i due.

TREVISO - Sono stati arrestati a Treviso dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, una donna di 52 anni e un uomo di 48 anni accusati di violenza sessuale nei confronti di minori, pornografia minorile, detenzione e accesso a materiale pornografico. L’esecuzione della misura cautelare è stata disposta al termine una indagine della Procura di Roma partita da una denuncia presentata dal papà di una minorenne residente nella capitale e riguardante ad uno scambio di materiale pedopornografico tra i due indagati. In particolare l’uomo ha riferito che la figlia, mentre si trovava a Treviso a casa della madre, sua ex compagna, ha scoperto su... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Mamma scambia foto porno della figlia e dei cuginetti di 5 e 8 anni: arrestata assieme al compagno

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