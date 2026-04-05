A bordo di un autobus, una donna è stata aggredita con calci, pugni e cinghiate da un altro passeggero. La vittima ha raccontato di essere stata colpita senza che nessuno dei presenti intervenisse. Un testimone ha registrato la scena con il cellulare, mentre la donna ha lamentato l’assenza di aiuto da parte degli altri passeggeri. La vicenda si è verificata in una città italiana, senza ulteriori dettagli sui responsabili o sulle motivazioni.

È stata picchiata, presa a calci e pugni e poi anche a cinghiate su un bus, ma, racconta lei stessa “ nessuno è intervenuto “. È quanto successo a Sunshine Osman, donna e mamma di origini nigeriane che lo scorso primo aprile, ad Alessandria, ha subito una violenta aggressione a bordo di un mezzo pubblico. Nonostante i presenti abbiano ripreso la scena, come si vede dalla breve clip che lei stessa ha diffuso sui suoi canali social, nessuno sembra essere intervenuto. Solo l’autista del bus, dopo poco, fa un gesto: ferma l’autobus e chiama il 112. La donna era a bordo del mezzo insieme ai due figli, uno di 12 anni e uno di pochi mesi. Forse un urto accidentale, forse uno sguardo che “non è piaciuto” ai due aggressori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Alessandria, mamma presa a cinghiate a bordo di un autobus: un passeggero filma la scena. Lei: “Nessuno è intervenuto”

Mamma presa a cinghiate sul bus ad Alessandria. Parla l’autore del video: “Non sono intervenuto per paura”Il video dell’aggressione, girato da altri passeggeri su un bus di Alessandria, ha fatto il giro del web.

Mamma aggredita da due giovani sul bus ad Alessandria, il video dell'assalto in cui "nessuno è intervenuto"È ancora sotto choc la giovane mamma aggredita su un bus della linea 5 che da Alessandria accompagna i passeggeri a Spinetta Marengo.

Temi più discussi: Mamma aggredita da due giovani sul bus ad Alessandria, il video dell'assalto in cui nessuno è intervenuto; Sunshine Osman, la mamma presa a cinghiate sul bus: Più chiedevo perché? e maggiore era la loro furia. Ora ho lividi dappertutto; Aggredita sul bus davanti al figlio: colpita con una cintura, individuati due minorenni; Sul bus ad Alessandria due maranza prendono a cinghiate una donna.

Alessandria, donna presa a cinghiate sul bus davanti al figlio: Li ho urtati per sbaglioHo urtato quei due ragazzi per sbaglio, è vero, ma ho chiesto subito scusa. Non è bastato. Non pensavo però potessero prendermi a cinghiate. A parlare, sul Corriere della sera, è la mamma aggredita ... msn.com

Presa a cinghiate sul bus davanti al figlio: «Li ho urtati per sbaglio, ho i lividi ovunque e ora ho paura»«Li ho urtati per sbaglio, ho chiesto subito scusa. Non pensavo potessero reagire così». A raccontarlo al Corriere della Sera è la donna di 34 anni aggredita il ... leggo.it

Aggredita a cinghiate sul bus davanti ai figli: choc ad Alessandria. "Nessuno è intervenuto" facebook

#Garlasco Sto pensando a certi #magistrati della procura della repubblica di Alessandria che stanno trascorrendo serenamente la #Pasqua con le loro famiglie con i loro figli senza provare alcun rimorso per avere criminalmente archiviato l’omicidio di mio Figl x.com