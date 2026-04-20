Napoli Lukaku è tornato a Castel Volturno ma per poco Sky | Rientra in Belgio

Romelu Lukaku è tornato questa mattina al centro tecnico di Castel Volturno dopo essere arrivato a Capodichino nella tarda serata di domenica. Tuttavia, il suo rientro nel ritiro del club è durato poco, poiché secondo fonti di Sky si sarebbe subito diretto in Belgio. La sua presenza in Italia si è conclusa dopo poche ore dal suo arrivo.

Dopo essere sbarcato a Capodichino nella tarda serata di domenica, Romelu Lukaku è tornato questa mattina presso il centro tecnico di Castel Volturno. Accompagnato dall’agente Federico Pastorello, l'attaccante ha incontrato Antonio Conte e il ds Giovanni Manna. Il confronto tra le parti -.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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