Lukaku fa arrabbiare il Napoli lascia il ritiro del Belgio ma non torna a Castel Volturno

Romelu Lukaku ha lasciato il ritiro della nazionale belga e non si è presentato al ritiro del Napoli a Castel Volturno. La scelta di allenarsi in Belgio ha sorpreso la società partenopea, che non ha ancora fornito spiegazioni ufficiali. La decisione del giocatore ha causato reazioni di sconcerto all’interno del club e tra i tifosi.

Romelu Lukaku non rientra a Castel Volturno dopo aver lasciato il ritiro del Belgio, scegliendo di allenarsi in patria: una decisione che spiazza il Napoli e genera tensione e sorpresa in casa azzurra. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Napoli, Lukaku rinuncia al Belgio e torna subito a Castel Volturno per lavorareNapoli, 24 marzo 2026 - La sosta per fare spazio alle Nazionali non rientra nei momenti preferiti dai vari club, specialmente quando interrompe... Lukaku lascia il ritiro del Belgio per tornare a NapoliTempo di lettura: < 1 minutoRomelu Lukaku ha lasciato il ritiro del Belgio per tornare a Napoli. Contenuti utili per approfondire Castel Volturno Lukaku fa scoppiare il caso, Napoli arrabbiato: è rimasto in Belgio senza permessoL'attaccante classe 1993 va contro le direttive del club e fa irritare la dirigenza azzurra e Conte. Ecco cosa è successo ... tuttosport.com Lukaku resta in Belgio ad allenarsi e non rientra a Castel Volturno: Napoli sorpresoEra atteso questa mattina a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti con lo staff tecnico ma contrariamente a quanto concordato con il club ... msn.com