lukaku atteso a castel volturno resta in belgio malumore del napoli

Romelu Lukaku, inizialmente previsto a Castel Volturno per unirsi agli allenamenti del Napoli, non si è presentato e ha deciso di rimanere in Belgio. La sua assenza ha suscitato reazioni di malumore tra le fila del club partenopeo, che si aspettava il suo arrivo nel rocale. La situazione ha generato alcune discussioni tra i media sportivi italiani.

Tempo di lettura: < 1 minuto Romelu Lukaku era atteso a Castel Volturno per allenarsi con il Napoli, ma invece è rimasto in Belgio. Una scelta che ha colto di sorpresa il club azzurro che lo attendeva. Lukaku era partito per il Belgio rispondendo alla convocazione della nazionale per i due match contro Usa e Messico, ma poi era stato annunciato dal club azzurro che avrebbe lasciato il ritiro per tornare a Napoli e migliorare la sua condizione fisica in vista dei match di campionato, a cominciare da quello col Milan. Ma l’attaccante è rimasto in patria facendo preparazione ad Anversa creando, si apprende, malumore nel club. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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