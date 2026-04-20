Il Grammy David Morales e i pesi massimi dell’House mondiale a Napoli per celebrare la memoria di Frankie Knuckles

A Napoli si svolge una giornata dedicata alla musica house, con la presenza di David Morales e di alcuni tra i più importanti artisti del genere a livello internazionale. L’evento rende omaggio a Frankie Knuckles, figura fondamentale nel panorama musicale e considerato uno dei pionieri dell’house music. Durante la giornata si tengono concerti e incontri per ricordare l’impatto di Knuckles sulla scena musicale e il suo ruolo nel definire il sound dei club di tutto il mondo.

Una giornata per celebrare la musica, l'eredità e l'anima di un artista che ha cambiato per sempre il volto del clubbing mondiale. Domenica 3 maggio (dalle 10.00), la suggestiva cornice del Rama Beach ospiterà “For Frankie”, l’evento tributo ufficiale dedicato a Frankie Knuckles, il padre.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Bloccare Itauma: Hearn punta sui pesi massimiNel panorama attuale dei pesi massimi, una figura giovane sta ridefinendo le dinamiche tra promoter, talenti e potenziali contendenti. Rivoluzione nel mondo dei pesi massimi: Usyk sfida Verhoeven il 23 maggioNel contesto internazionale del pugilato, una sfida atipica sta per mettere a confronto due mondi tecnici molto diversi. Tutti gli aggiornamenti Napoli capitale della House: David Morales e le leggende del clubbing celebrano Frankie KnucklesUna giornata per celebrare la musica, l'eredità e l'anima di un artista che ha cambiato per sempre il volto del clubbing mondiale. Domenica 3 maggio, a ... cronachedellacampania.it David Morales al Room26San Valentino arriva al Room26: qui è l’amore per la musica a guidare il club all’Eur che, nel weekend di metà febbraio, accoglierà come super ospite l’imperatore dell’house music: David Morales. Il ... romatoday.it