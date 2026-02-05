Gli Zenith One in concerto con un tributo alle leggende del rock

Sabato 7 febbraio, al Nerd di Forlimpopoli, gli Zenith One tornano a suonare dal vivo con un tributo alle grandi icone del rock. La band ha promesso uno spettacolo ricco di energia e pezzi storici, attirando gli appassionati della musica. La serata si preannuncia intensa, con i musicisti pronti a rivivere le note di leggende che hanno fatto la storia del genere.

Sabato 7 febbraio, al Nerd di Forlimpopoli, torna protagonista la grande musica rock con un omaggio speciale degli Zenith One. Il gruppo per l'occasione accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale attraverso i nomi più amati del rock: dai Queen a Bon Jovi, dai Guns N' Roses fino agli Europe e ai Deep Purple. L'appuntamento è a partire dalle 21.30. Per informazioni 0543 807155.

