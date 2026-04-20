La sconfitta del Napoli contro la Lazio ha lasciato il segno. Un solo punto nelle ultime due partite, dopo cinque vittorie consecutive. Qualcosa di inspiegabile. Ne ha parlato Matteo Politano ai microfoni di Kiss Kiss Napoli e Canale 21 dopo la partita. Politano chiede scusa: poi il commento sul futuro di Conte. Matteo Politano non si è mai nascosto, ci ha sempre messo la faccia e non ha mai evitato le responsabilità. Le sue parole dopo la sconfitta contro i biancocelesti ne sono una prova: “C’è solo da chiedere scusa, perché abbiamo fatto una bruttissima partita sin dall’inizio e non siamo proprio scesi in campo. È un po’ inspiegabile quanto accaduto perché il nostro obiettivo non l’abbiamo ancora centrato.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Lazio, Politano chiede scusa ai tifosi: “È inspiegabile”

Lazio-Napoli 0-2 Guardate la reazione dei tifosi napoletani!

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