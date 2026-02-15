Napoli Basket ancora una sconfitta senza storia a Trieste | Rizzetta chiede scusa ai tifosi

Il Napoli Basket ha subito un'altra pesante sconfitta a Trieste, dove ha incassato 70 punti in appena 20 minuti di gioco. Rizzetta si è scusato con i tifosi, riconoscendo le difficoltà della squadra in questa partita. La squadra ha mostrato gravi problemi difensivi e poca reattività in campo, che hanno facilitato il dominio degli avversari sin dall'inizio.

Brutto ko per gli azzurri, che beccano 110 punti sul campo dei giuliani. Deludono ancora Mitrou-Long e Simms Settanta punti presi in soli 20 minuti. Basterebbe questo per descrivere la partita della Guerri Napoli Basket sul campo di Trieste. Gli azzurri incappano in un'altra sconfitta senza storia, dopo quella interna contro Venezia, perdendo 110-84. E a fine incontro il presidente Matt Rizzetta chiede scusa ai tifosi per quanto visto in campo. Ancora assente Caruso per infortunio. Ancora deludente l'apporto di Mitrou-Long e Simms. I padroni di casa mettono subito in chiaro le loro intenzioni e partono con un parziale di 9-0. INTERVIENE MATT RIZZETTA Il presidente del Napoli Basket parla dopo il tonfo a Trieste (110-84, con un primo tempo da 70 punti subiti). Il numero uno del club azzurro chiede scusa e apre a provvedimenti. Così Rizzetta: