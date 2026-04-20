Napoli-Lazio 0-2 | Analisi Tecniche e PRM delle gare precedenti

Da gbt-magazine.com 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Napoli e Lazio, terminata con il punteggio di 0-2, si evidenziano alcune differenze nelle azioni salienti rispetto alle gare precedenti. Durante la trentatreesima giornata di Serie A, sono state registrate tra le due squadre un totale di dieci conclusioni pericolose, con tre provenienti dall’interno dell’area di rigore avversaria e sette da fuori area. L’incontro ha visto alcune opportunità create da entrambe le parti, con il risultato finale che ha premiato la formazione ospite.

Rivisitiamo tecnicamente Napoli-Lazio, 1-1, Serie A, Trentatreesima Giornata, Azioni Salienti ( conclusioni pericolose dall’interno dell’Area di Rigore avversaria o intorno al Limite della medesima), 3-7; Azioni Salienti:. Primo Tempo, 1-4; Secondo Tempo, 2-3. Percentuali Realizzative Totali:. 00,00% – 28,00%. Percentuali realizzative del Primo Tempo:. 00,00% – 25,00%. Percentuali Realizzative del Secondo Tempo:. 00,00% – 33,00%. Primo Tempo (0-1). 5?, Cancellieri (Gol, 0-1). 27?, Anguissa. 29?, Zaccagni (Rig.). 29?, Zaccagni. 41?, Tavares. Primo Tempo: Napoli in Possesso sterile. Lazio assai pericolosa. Secondo Tempo (0-1) , 46?, Taylor. 56?, Basic (Gol, 0-2).🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Lazio Napoli 0-2 | Analisi tattica di Sasà Pengue

Video Lazio Napoli 0-2 | Analisi tattica di Sasà Pengue

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