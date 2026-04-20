Napoli-Lazio 0-2 | Analisi Tecniche e PRM delle gare precedenti

Nella partita tra Napoli e Lazio, terminata con il punteggio di 0-2, si evidenziano alcune differenze nelle azioni salienti rispetto alle gare precedenti. Durante la trentatreesima giornata di Serie A, sono state registrate tra le due squadre un totale di dieci conclusioni pericolose, con tre provenienti dall’interno dell’area di rigore avversaria e sette da fuori area. L’incontro ha visto alcune opportunità create da entrambe le parti, con il risultato finale che ha premiato la formazione ospite.

Rivisitiamo tecnicamente Napoli-Lazio, 1-1, Serie A, Trentatreesima Giornata, Azioni Salienti ( conclusioni pericolose dall’interno dell’Area di Rigore avversaria o intorno al Limite della medesima), 3-7; Azioni Salienti:. Primo Tempo, 1-4; Secondo Tempo, 2-3. Percentuali Realizzative Totali:. 00,00% – 28,00%. Percentuali realizzative del Primo Tempo:. 00,00% – 25,00%. Percentuali Realizzative del Secondo Tempo:. 00,00% – 33,00%. Primo Tempo (0-1). 5?, Cancellieri (Gol, 0-1). 27?, Anguissa. 29?, Zaccagni (Rig.). 29?, Zaccagni. 41?, Tavares. Primo Tempo: Napoli in Possesso sterile. Lazio assai pericolosa. Secondo Tempo (0-1) , 46?, Taylor. 56?, Basic (Gol, 0-2).🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Napoli-Lazio 0-2: Analisi Tecniche e P.R.M. delle gare precedenti Lazio Napoli 0-2 | Analisi tattica di Sasà Pengue Notizie correlate Leggi anche: Napoli vs Juventus: Analisi Tecniche e P.R.M. delle gare precedenti Atalanta-Napoli 2-1: Analisi Tecniche e P.R.M. delle gare precedentiRivisitiamo tecnicamente Atalanta-Napoli, 2-2, Serie A, Ventiseiesima Giornata, Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall’interno dell’Area di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Napoli Lazio 0-2, la sintesi della partita; VIDEO. Napoli Lazio 0-2: gol e highlights Serie A; Serie A, Napoli-Lazio 0-2: gli azzurri crollano al Maradona e sprofondano a -12 dall’Inter; Serie A: Napoli-Lazio 0-2, Inter a +12 sugli azzurri. Napoli-Lazio 0-2, risultato finale della partita di Serie A: gol di Cancellieri e Basic, gli highlightsLa diretta live di Napoli-Lazio di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it PAGELLE e TABELLINO Napoli-Lazio 0-2: Sarri, che scherzo a Conte! Gila monumentale, flop De BruyneLe valutazioni dei biancocelesti di Maurizio Sarri e degli azzurri di Antonio Conte al termine della sfida del Maradona ... calciomercato.it Napolità. Kreepa · Oh No (Instrumental). Calciatori del Napoli, avete mangiato prima di Napoli-Lazio Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto! Metti LIKE al post Iscriviti alla community di Napolità #Napoli #Napolita #napolilazio facebook Le pagelle di Napoli-Lazio: Buongiorno inadeguato, Basic inesauribile x.com