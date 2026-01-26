Napoli vs Juventus | Analisi Tecniche e PRM delle gare precedenti

Analizziamo le prestazioni di Napoli e Juventus nella sfida della 22ª giornata di Serie A, terminata 3-0 per i bianconeri. Verranno esaminate le azioni salienti, con particolare attenzione alle occasioni da gol create e alle conclusioni pericolose nell’area avversaria o nei pressi del limite. Questa analisi tecnica e delle Performance Relazionali e Motivazionali (P.R.M.) fornisce un quadro dettagliato delle dinamiche di gioco e delle strategie adottate durante l’incontro.

Rivisitiamo tecnicamente Juventus-Napoli, 3-0, Serie A, Ventiduesima Giornata. Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall'interno dell'Area di Rigore avversaria o intorno al Limite della medesima), 6-4; Azioni Salienti:. Primo Tempo, 4-2; Secondo Tempo, 2-2. Percentuali Realizzative Totali:. 50,00% – 00,00%. Percentuali realizzative del Primo Tempo:. 25,00% – 00,00%. Percentuali Realizzative del Secondo Tempo:. 100,00% – 00,00%. Primo Tempo (1-0). 12?, Conceicao. 18?, Thuram. 19?, Vergara. 21?, David (Gol, 1-0). 24? Conceicao. 38?, Hojlund e Vergara subiscono clamorosi "Affondamenti" in Area di Rigore avversaria.

