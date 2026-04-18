Maurizio Sarri come post Conte? Ci sarebbe anche una gradita sorpresa

Il futuro della panchina del Napoli continua a essere al centro delle attenzioni, specialmente in caso di partenza dell’attuale allenatore. Tra i nomi più menzionati nelle voci di mercato c’è quello di Maurizio Sarri, che potrebbe essere una delle opzioni per la squadra. La situazione resta in evoluzione e non ci sono ancora comunicazioni ufficiali in merito.

Il futuro della panchina del SSC Napoli resta un tema centrale in casa azzurra e, in caso di addio di Antonio Conte, tra i nomi che circolano con maggiore insistenza c’è quello di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano rappresenta una figura fortemente legata alla storia recente del club, capace di dare un’identità precisa e riconoscibile alla squadra, lasciando un ricordo ancora vivo nella mente dei tifosi. Un suo eventuale ritorno avrebbe il sapore di una scelta romantica ma anche strategica. Sarri conosce l’ambiente, la pressione della piazza e le dinamiche del club, elementi che potrebbero facilitare una nuova avventura all’ombra del Vesuvio. Il suo calcio propositivo e organizzato potrebbe inoltre rilanciare un progetto tecnico basato su gioco, valorizzazione della rosa e continuità.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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