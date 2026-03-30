Lukaku rompe il silenzio | Ecco perché non sono tornato a Napoli

Romelu Lukaku ha utilizzato i propri profili social per spiegare i motivi della sua assenza in Belgio, lasciando intendere che la sua permanenza non è avvenuta con il consenso ufficiale del club partenopeo. La comunicazione arriva dopo settimane di silenzio in cui si sono susseguite voci e speculazioni sul suo trasferimento e sulla gestione delle sue pratiche contrattuali.

Romelu Lukaku ha rotto il silenzio attraverso i propri canali social per chiarire il giallo legato alla sua permanenza in Belgio senza il via libera formale del Napoli. L’attaccante ha spiegato che la scelta di restare in patria è dettata esclusivamente da ragioni cliniche, legate a una ricaduta fisica che ne sta condizionando il rendimento. “ Questa stagione è stata molto difficile per me, tra l’infortunio e il lutto personale “, ha esordito il belga, cercando di fare luce su un periodo emotivamente e fisicamente logorante. Il centravanti ha poi fornito dettagli medici precisi sull’infiammazione che lo sta bloccando: “ È emerso che c’era un’infiammazione e del liquido nel muscolo flessore dell’anca, vicino alla cicatrice “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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