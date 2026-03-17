Giovanni Di Lorenzo torna in campo prima del previsto dopo un infortunio e riceve elogi da parte del suo agente, Giuffredi. Il calciatore del Napoli ha dimostrato una pronta ripresa e il suo rientro viene considerato un esempio da analizzare. La squadra partenopea si prepara alla prossima gara con il suo capitano disponibile in anticipo rispetto alle aspettative.

"> NAPOLI – Giovanni Di Lorenzo sorprende ancora. Il capitano del Napoli accelera nel recupero e potrebbe tornare prima del previsto. A rivelarlo è il suo agente, Mario Giuffredi, intervenuto ai microfoni di Radio CRC durante la trasmissione “A Pranzo con Chiariello”. Giuffredi ha esaltato le qualità umane e professionali del terzino azzurro: «Quando scegliamo i calciatori cerchiamo di non sbagliare gli uomini. Di Lorenzo e Politano sono la spina dorsale di questa squadra». Un riconoscimento importante per due leader storici dello spogliatoio. Sul rientro, l’agente è stato chiaro: «Credo che vedremo Di Lorenzo dopo Napoli-Milan, a metà aprile». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Giuffredi esalta Di Lorenzo: «Un caso da studiare, rientro prima del previsto»

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