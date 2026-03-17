Mario Giuffredi, nonostante i dissapori, ha espresso pubblicamente apprezzamento per Antonio Conte, definendolo il migliore nel suo ruolo. La dichiarazione arriva dopo un confronto tra i due, senza che siano state risolte le divergenze passate. Giuffredi ha sottolineato la qualità del tecnico del Napoli, evidenziando la sua competenza e capacità. La loro relazione rimane complicata, ma l’elogio è stato diretto e senza retropensieri.

Mario Giuffredi non ha fatto pace con Antonio Conte, ma non nasconde l’ammirazione per il tecnico del Napoli. L’agente di Di Lorenzo, Politano e Vergara ha rilasciato dichiarazioni sorprendenti durante un intervento a Radio CRC, radio partner della SSC Napoli. Non è uno scontro personale a offuscare il riconoscimento delle qualità professionali dell’allenatore azzurro. Un’ammissione che pesa, considerando le tensioni passate tra i due. Le parole di stima di Giuffredi verso Conte. Durante il suo intervento radiofonico, Giuffredi ha espresso giudizi lusinghieri sul conto del mister partenopeo. “Non ho fatto pace con Antonio Conte, ma ciò non vuol dire che io non stimi l’allenatore”, ha dichiarato l’agente. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Giuffredi va oltre i dissapori ed elogia Conte: “In questo è il migliore in assoluto”

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