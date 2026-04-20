Faceva violentare la madre disabile e riprendeva tutto con il cellulare | arrestata a Napoli

Una donna è stata arrestata a Napoli con l'accusa di aver fatto violentare ripetutamente la propria madre, che soffre di disabilità fisica e psichica, mentre era addormentata. Secondo le indagini, la donna avrebbe anche filmato le aggressioni utilizzando il cellulare. Le autorità hanno eseguito l’arresto dopo aver raccolto prove e testimonianze che confermerebbero i fatti. La vittima si trovava in condizioni di totale incapacità di difendersi.

Faceva violentare la madre disabile fisica e psichica mentre dormiva. Apporifttando della sua incapacità di difendersi. E filmando poi le violenze. A Napoli i carabinieri del nucleo operativo Stella hanno arrestato un 32enne e una 33enne su segnalazione dell’altra figlia della vittima. A entrambi il gip contesta violenza sessuale aggravata. La denuncia è stata presentata ai carabinieri Vomero – Arenella lo scorso 22 marzo. L’accusa. Secondo l’accusa l’uomo di 32 anni violentato la vittima, una 59enne, mentre dormiva, approfittando della totale incapacità della donna di potersi difendere. A farlo entrare in casa era la 33enne, che poi riprendeva le scene.🔗 Leggi su Open.online

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Questa storia è cominciata per la presentazione del remaster di Kriminale, poco più di un anno fa. Poi ci abbiamo preso gusto: a violentare le acustiche e a non muoverci con camionate di roba. Così adesso abbiamo due set e siamo tutti contenti. Ora, dato che - facebook.com facebook