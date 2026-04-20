Napoli figlia filma gli abusi sulla madre disabile | due arresti choc dalle indagini

A Napoli, le forze dell'ordine hanno arrestato due persone in seguito alla denuncia di una giovane che ha raccontato di aver filmato gli abusi sulla madre disabile. Gli investigatori hanno confermato i dettagli della vicenda, che riguarda episodi di violenza commessi ai danni della donna con disabilità. La notizia ha suscitato scalpore in città e ha portato all’intervento delle autorità per accertare quanto accaduto.

Napoli, violenza su madre disabile: la denuncia della figlia fa scattare gli arresti. Un caso che scuote e lascia senza parole per la brutalità dei fatti ricostruiti dagli investigatori. Due persone, un uomo di 32 anni e una donna di 33, sono state arrestate dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una donna di 59 anni, affetta da gravi disabilità fisiche e psichiche. A far emergere tutto è stata la denuncia dell’altra figlia della vittima, che ha consegnato ai carabinieri anche alcuni video, rivelatisi determinanti per l’inchiesta. “Filmava mentre la madre veniva abusata”: l’accusa choc. Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Napoli, la donna arrestata – figlia convivente della vittima – avrebbe consentito al compagno di entrare in casa e abusare della madre.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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