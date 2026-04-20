napoli fa violentare la madre disabile dal suo compagno e filma le violenze

A Napoli, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli-Stella hanno eseguito un'ordinanza di arresto su richiesta dell'autorità giudiziaria. La misura riguarda un uomo accusato di aver violentato la madre disabile e di aver filmato le violenze. Le indagini sono state avviate dopo le denunce delle vittime e hanno portato all'arresto dell'uomo, che ora si trova in custodia cautelare.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli-Stella hanno arrestato su richiesta del G.I.P. del Tribunale di Napoli un 32enne e di una 33enne. Entrambi sono accusati di violenza sessuale ai danni di una donna di 59 anni in condizioni di grave disabilità fisica e psichica. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - IV Sezione “Violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolzione", hanno consentito di ricostruire l’intera vicenda che ha avuto origine il 22 marzo, quando la figlia della vittima ha presentato denuncia presso la Stazione Carabinieri Vomero-Arenella, consegnando anche alcuni filmati che ritraevano la violenza subita.🔗 Leggi su Ilmattino.it

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