Napoli è ancora caccia alla banda del buco

A Napoli, la filiale di un istituto di credito nel quartiere dell’Arenella è stata recentemente rapinata in modo spettacolare. Dopo l’episodio, la filiale ha riaperto le sue porte e i clienti sono tornati a utilizzare i servizi. La polizia continua le indagini per identificare i responsabili dell’episodio, che ha attirato l’attenzione dell’intera comunità locale. La banda del buco è ancora ricercata.

La filiale nel quartiere dell'Arenella, a Napoli, rapinata nei giorni scorsi in un colpo da film, ha riaperto e i suoi clienti sono tornati. Chi per avere rassicurazioni sulla propria cassetta di sicurezza e chi, semplicemente, per salutare i dipendenti, rimasti in ostaggio per circa un’ora. Gli inquirenti intanto stanno ricostruendo tutti i passaggi della rapina.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Napoli, è ancora caccia alla banda del buco FINAL FANTASY XIV GAMEPLAY ITA [90] STORMBLOOD - L'Alba della BATTAGLIA FINALE con ZENOS! Notizie correlate Napoli, rapina in banca con 25 ostaggi. Caccia alla ‘banda del buco’Caccia all’uomo a Napoli per assicurare alla giustizia i rapinatori che hanno svaligiato un caveau di una filiale del Credit Agricole al Vomero,... VIDEO/ Rapina in banca, la caccia alla banda del buco passa per il sottosuoloTempo di lettura: < 1 minuto Proseguono le indagini dei carabinieri per risalire agli autori del colpo di giovedì ai danni della filiale Credit... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il Napoli a Parma, Conte a caccia della sesta vittoria: ci saranno 3500 tifosi azzurri; Rapina in banca a Napoli, caccia ai ladri; Rapina in banca a Napoli, non si fermano le indagini: è ancora caccia ai banditi; Napoli, rapina in banca con 25 ostaggi: caccia alla 'banda del buco'. Al vaglio immagini telecamere. Caccia alla banda della rapina da film a Napoli: la fuga nelle fogne, il bottino non ancora quantificato, le indaginiAlmeno cinque le persone che hanno fatto irruzione nella filiale del Credit Agricole e svuotato le cassette di sicurezza nel corso della trattativa con le forze dell’ordine per liberare gli ostaggi ... quotidiano.net Rapina in banca a Napoli, non si fermano le indagini: è ancora caccia ai banditiC’è un insospettabile in questa storia. Uno che è andato su e giù, per settimane se non addirittura mesi. Passava inosservato, magari indossava una tuta da ... ilmattino.it Morto Gianni Sallustro, addio al direttore del Teatro Instabile di Napoli - facebook.com facebook Napoli, torna #Lukaku: previsto un confronto con Conte. Cosa può succedere x.com