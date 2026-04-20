Due persone sono state arrestate a Napoli dopo che una donna disabile è stata violentata durante il sonno e ripresa con un cellulare. L’intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli-Stella ha portato all’esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare su richiesta del pubblico ministero. Le indagini sono ancora in corso e si stanno analizzando i dettagli dell’accaduto.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli-Stella hanno arrestato su richiesta del G.I.P. del Tribunale di Napoli un 32enne e di una 33enne. Entrambi sono accusati di violenza sessuale ai danni di una donna di 59 anni in condizioni di grave disabilità fisica e psichica. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - IV Sezione “Violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolzione", hanno consentito di ricostruire l’intera vicenda che ha avuto origine il 22 marzo, quando la figlia della vittima ha presentato denuncia presso la Stazione Carabinieri Vomero-Arenella, consegnando anche alcuni filmati che ritraevano la violenza subita.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, disabile violentata nel sonno e ripresa col cellulare: arrestati un uomo e una donna

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