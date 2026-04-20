Lukaku incontra il Napoli e rientra subito in Belgio ma il confronto con Conte è stato positivo

Dopo un mese, l’attaccante è tornato a Napoli per un incontro con l’allenatore e un dirigente del club. L’obiettivo era discutere delle questioni legate alla sua situazione e cercare di chiarire alcune tensioni emerse in passato. Dopo la visita in Italia, il calciatore è ripartito immediatamente verso il Belgio. L’incontro con l’allenatore è stato descritto come positivo, senza ulteriori dettagli sui contenuti del confronto.

Dopo un mese Lukaku è tornato a Napoli per un colloquio con Conte e Manna per mettere fine alle polemiche. Incontro disteso, l'attaccante torna in Belgio per completare la riabilitazione.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Lukaku torna a Napoli dopo settimane di tensioni, incontra Conte e la dirigenza, poi riparte subito per il Belgio per proseguire la riabilitazione. Il confronto ha cambiato il clima intorno all’attaccante, allontanando scenari più pesanti: https://fanpa.ge/BGSNq - facebook.com facebook

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