Lukaku torna a Napoli dopo la Lazio | confronto decisivo in arrivo possibile rottura e addio in estate

Romelu Lukaku rimane in Belgio, ancora lontano dal rientro a Napoli, dopo aver lasciato la Lazio. La situazione ha alimentato tensioni tra l’attaccante e l’allenatore, con un confronto che si preannuncia decisivo nei prossimi giorni. Il giocatore ha deciso di posticipare il ritorno e questa scelta potrebbe portare a una rottura definitiva e a un addio in estate.