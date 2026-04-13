Lukaku torna a Napoli dopo la Lazio | confronto decisivo in arrivo possibile rottura e addio in estate
Romelu Lukaku rimane in Belgio, ancora lontano dal rientro a Napoli, dopo aver lasciato la Lazio. La situazione ha alimentato tensioni tra l’attaccante e l’allenatore, con un confronto che si preannuncia decisivo nei prossimi giorni. Il giocatore ha deciso di posticipare il ritorno e questa scelta potrebbe portare a una rottura definitiva e a un addio in estate.
Romelu Lukaku resta in Belgio e rinvia ancora il ritorno, alimentando lo scontro con Conte e il Napoli. All’orizzonte un confronto decisivo che potrebbe portare anche a una rottura in estate.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Lukaku, multa salata in arrivo. Se non è rottura, è strappo col Napoli
Lukaku alta tensione, è rottura se martedì non torna a NapoliTempo di lettura: 3 minutiPassano le ore e cresce la tensione tra il Napoli e Lukaku, in un conto alla rovescia per martedì.