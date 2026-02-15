Il Napoli ha iniziato le negoziazioni per prolungare il contratto di Scott McTominay, dopo che il centrocampista scozzese ha mostrato buone prestazioni nelle ultime partite. Il club di Aurelio De Laurentiis vuole assicurarsi le sue qualità e ha già incontrato gli agenti per discutere i termini del nuovo accordo. Nei prossimi giorni, si attendono aggiornamenti sui passi successivi di questa trattativa.

Il club di Aurelio De Laurentiis è al lavoro per rinnovare il contratto del centrocampista Scott McTominay e ha iniziato le trattative con l’entourage del giocatore scozzese. “Conte dovrà fare ancora a meno dell’uomo più in forma e più decisivo proprio in una partita che potrebbe segnare le sorti della corsa alla grande Europa. McT, però, non è soltanto il presente: è il futuro. Un futuro che il club sta provando a costruire insieme con lui attraverso il rinnovo fino al 2030. A inizio settimana il suo agente Colin Murdock è partito dall’Inghilterra e ha incontrato il direttore sportivo Manna per gettare le basi di un prolungamento rispetto all’attuale scadenza fissata al 2028. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Avviate le trattative per il rinnovo di McTominay

Il Milan ha iniziato le negoziazioni per rinnovare il contratto di Pavlovic.

Il Napoli sta lavorando per rinnovare il contratto di McTominay.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.