Avviate le trattative per il rinnovo di McTominay
Il Napoli ha iniziato le negoziazioni per prolungare il contratto di Scott McTominay, dopo che il centrocampista scozzese ha mostrato buone prestazioni nelle ultime partite. Il club di Aurelio De Laurentiis vuole assicurarsi le sue qualità e ha già incontrato gli agenti per discutere i termini del nuovo accordo. Nei prossimi giorni, si attendono aggiornamenti sui passi successivi di questa trattativa.
Il club di Aurelio De Laurentiis è al lavoro per rinnovare il contratto del centrocampista Scott McTominay e ha iniziato le trattative con l’entourage del giocatore scozzese. “Conte dovrà fare ancora a meno dell’uomo più in forma e più decisivo proprio in una partita che potrebbe segnare le sorti della corsa alla grande Europa. McT, però, non è soltanto il presente: è il futuro. Un futuro che il club sta provando a costruire insieme con lui attraverso il rinnovo fino al 2030. A inizio settimana il suo agente Colin Murdock è partito dall’Inghilterra e ha incontrato il direttore sportivo Manna per gettare le basi di un prolungamento rispetto all’attuale scadenza fissata al 2028. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Rinnovo in arrivo per Pavlovic: trattative avviate
Il Milan ha iniziato le negoziazioni per rinnovare il contratto di Pavlovic.
McTominay Napoli, avanti insieme: prove di rinnovo! Gli azzurri studiano il prolungamento fino al 2030: le cifre dell’intesa
Il Napoli sta lavorando per rinnovare il contratto di McTominay.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Carrefour esce dalla Romania: avviate le trattative con Paval Holding; Rinnovo McTominay, avviate le trattative: spunta la volontà del giocatore – CdS; Milano, Hoepli in crisi: la storica casa editrice verso la liquidazione. Cassa integrazione per gli 89 dipendenti; Rai nell'ex Unicredit, la cessione di Palazzo Labia porterà in terraferma 60 dipendenti: avviati i contratti.
McTominay-Napoli: avviate le trattative per il rinnovo fino al 2030! Spunta la volontà di ScottUltime notizie calcio Napoli - Sono iniziate le trattative per il rinnovo di contratto di Scott McTominay. Lo svela stamattina il Corriere dello Sport che illustra nei dettagli la proposta fatta recap ... msn.com
L’annuncio di Donald Trump apre i negoziati USA-Groenlandia: Abbiamo avviato le trattativeGroenlandia al centro: gli Usa di Trump avviano trattative su difesa, basi militari e risorse, mentre Danimarca ed Europa osservano con cautela. notizie.it
Il Napoli fa sul serio: avviate le trattative per il rinnovo di McTominay Lo scozzese vuole restare ancora in azzurro Scopri le ultime novità cliccando sul link nel primo commento facebook
Rinnovo #McTominay, avviate le trattative: spunta la volontà del giocatore – CdS x.com