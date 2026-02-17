Napoli contratto in scadenza di un giocatore | trattative per il rinnovo avviate
Leonardo Spinazzola, che gioca nel Napoli dal 2024, rischia di lasciare il club perché il suo contratto scade il 30 giugno. Le società hanno iniziato a discutere per un possibile rinnovo, cercando di trovare un accordo prima della fine della stagione. Nel frattempo, il giocatore si allena con il resto della squadra, sperando di risolvere la questione rapidamente.
Leonardo Spinazzola indossa la maglia del Napoli dall’2024 ed il suo contratto scade il 30 Giugno di quest’anno. Da quando è arrivato nel club partenopeo, il centrocampista ha fatto la differenza. Ad oggi, per il Mister Antonio Conte è diventato un vero e proprio punto di riferimento. Stando a quanto trapelato, la Diligenza non è disposta a lasciarlo andare via. È, infatti, in atto una trattativa. Le parole di Nicolò Shira sul prolungamento del contratto del calciatore, classe 1993:” Il Napoli sta lavorando al rinnovo di Spinazzola. Il giocatore umbro vorrebbe un contratto fino al 2028, il Napoli propone un annuale.🔗 Leggi su Dailynews24.it
Avviate le trattative per il rinnovo di McTominay
Il Napoli ha iniziato le negoziazioni per prolungare il contratto di Scott McTominay, dopo che il centrocampista scozzese ha mostrato buone prestazioni nelle ultime partite.
Rinnovo in arrivo per Pavlovic: trattative avviate
Il Milan ha iniziato le negoziazioni per rinnovare il contratto di Pavlovic.
