Napoli arrestati due complici | video e violenze su una disabile

Due persone sono state arrestate a Napoli dai Carabinieri del Nucleo Operativo, coinvolte in episodi di violenza su una donna di 59 anni con disabilità fisiche e psichiche. Le forze dell'ordine hanno sequestrato un video che documenta le violenze e hanno condotto le indagini che hanno portato all'arresto di un uomo di 32 anni e di una donna di 33.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli-Stella hanno arrestato un uomo di 32 anni e una donna di 33, accusati di aver commesso violenze sessuali ai danni di una donna di 59 anni con gravi disabilità fisiche e psichiche. Il fatto, avvenuto nel cuore dell’area Vomero-Arenella, ha i due indagati agire in concorso per sfruttare l’incapacità della vittima di reagire mentre si trovava in stato di sonno. La vicenda è emersa grazie alla segnalazione tempestiva della figlia della donna colpita, la quale il 22 marzo scorso si era recata presso la Stazione Carabinieri Vomero-Arenella per sporgere denuncia. Durante la presentazione della querela, la parente ha consegnato alle forze dell’ordine dei file video che documentano gli abusi subiti dalla madre.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, arrestati due complici: video e violenze su una disabile Notizie correlate Napoli, abusi su donna disabile: arrestati figlia e complice, violenze riprese con cellulareDeterminante, ai fini investigativi, la consegna di alcuni filmati che documenterebbero le violenze subite dalla donna. Londra, arrestati due complici: tentato incendio antisemita a una sinagogaDue individui, una donna di 47 anni e un uomo di 46 anni residenti a Watford, sono stati presi in custodia dalle autorità mercoledì dopo un violento... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Anziana raggirata a Genova: arrestati due complici in fuga verso Napoli; Blitz a Roma per l’omicidio di Cristiano Molé: 4 arresti tra mandanti e complici; La guerra per la piazza di spaccio a via Donna Olimpia dietro l'omicidio Molè al Corviale: 4 arresti; Napoli, maxi sequestro di droga al porto: due narcos avevano oltre 500 chili di hashish. Duro colpo al traffico di droga a Napoli: sequestrati 566 kg di hashish e arrestati due uominiA Napoli, i Carabinieri sequestrano 566 kg di hashish e arrestano due uomini, accusati di traffico di droga. Sequestrati anche 78.000 euro e altre sostanze stupefacenti. lamilano.it Più di 700 chili di droga dalla Spagna all’Italia, due napoletani arrestati: erano ricercati da oltre un annoNella mattinata di oggi la Polizia di Stato ha arrestato due napoletani di 46 e 32 anni, destinatari di mandati di arresti europei per traffico di droga ... fanpage.it Orrore a Napoli, fa violentare la madre disabile dal suo compagno e filma le violenze - facebook.com facebook First quarter Olimpia 29 Napoli 27 x.com