Abusi sessuali su un giovane disabile | arrestate tre persone

Questa mattina, i carabinieri di Afragola hanno arrestato tre persone accusate di aver commesso abusi sessuali di gruppo e atti persecutori contro un giovane con disabilità. L’indagine è partita dopo le segnalazioni e le verifiche investigative condotte dalle forze dell’ordine. Gli arresti sono stati eseguiti in breve tempo e le persone arrestate sono state portate in carcere.

Questa mattina i carabinieri di Afragola hanno tratto in arresto tre persone accusate di violenza sessuale di gruppo e di atti persecutori aggravati nei confronti di un giovane affetto da disabilità. Dalle indagini svolte - anche di natura tecnica - è emerso che i tre indagati, in concorso tra loro, hanno approfittato della condizione di particolare fragilità della vittima.