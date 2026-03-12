Abusi sessuali su un giovane disabile | arrestate tre persone

Da napolitoday.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, i carabinieri di Afragola hanno arrestato tre persone accusate di aver commesso abusi sessuali di gruppo e atti persecutori contro un giovane con disabilità. L’indagine è partita dopo le segnalazioni e le verifiche investigative condotte dalle forze dell’ordine. Gli arresti sono stati eseguiti in breve tempo e le persone arrestate sono state portate in carcere.

Questa mattina i carabinieri di Afragola hanno tratto in arresto tre persone accusate di violenza sessuale di gruppo e di atti persecutori aggravati nei confronti di un giovane affetto da disabilità. Dalle indagini svolte - anche di natura tecnica - è emerso che i tre indagati, in concorso tra loro, hanno approfittato della condizione di particolare fragilità della vittima. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Articoli correlati

Afragola, violenza sessuale di gruppo su giovane disabile: tre persone arrestateTre persone sono state arrestate dai Carabinieri della Stazione di Afragola con l’accusa di violenza sessuale di gruppo e atti persecutori aggravati...

Abusi sessuali su un 14enne disabile, arrestato infermiereTAORMINA, 23 DIC – Avrebbe abusato di un 14enne, dalle ‘ridotte capacità’, nei momenti in cui lo aveva in affido per accudirlo.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Abusi sessuali

Temi più discussi: Violenze sessuali, molestie e abusi nelle redazioni dei media italiani; Messina, 15enne denuncia violenza sessuale a una festa di compleanno; Abusi, violenze sessuali e ricatti: condannato l’uomo che stuprò il suo padrone di casa; Abusi sessuali sulla figlia della compagna, confermata in appello la condanna a dieci anni.

Abusi sessuali contro una ragazza disabile, 3 arresti ad Afragolaad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord su conforme richiesta della Procura nei confronti di 3 persone gravemente ... internapoli.it

abusi sessuali su unGli abusi sessuali del prof di religione, la sentenza: «I ragazzi hanno denunciato per salvare altri compagni»Trentuno pagine per spiegare le motivazioni che hanno portato i giudici a condannare Alessandro Frateschi a 12 anni di carcere per abusi sessuali su 5 minorenni. L’ex diacono e insegnante ... ilmattino.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.