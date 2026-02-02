Pedofilia abusi sessuali via chat Riprese e messe on line violenze su bambini di 2 anni

La polizia di Milano ha smantellato una rete di pedofilia online coinvolgente sei persone, di cui due in carcere. Gli agenti hanno scoperto che gli indagati scambiavano chat con contenuti violenti e raccapriccianti, riprendendo e caricando video di abusi su bambini di appena due anni. L’indagine, coordinata dalla procura milanese e dal centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online, ha portato all’arresto di due sospettati e all’ispezione di altri. La scoperta ha scosso molto l’opinione

Maxi operazione per la pedopornografia on line a Milano. Sono sei persone indagate, di cui due arrestate, nell'ambito di una complessa indagine della polizia di Stato, della procura di Milano e del centro nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online della Polizia, per violenza sessuale "a distanza" a danni di minori, fenomeno noto come "live distant child abuse". I due arrestati sono due uomini di 47 anni e 31 anni, residenti rispettivamente nelle province di Trento e Reggio Calabria per detenzione e divulgazione di ingente materiale pedopornografico. Si tratta di violenze sessuali su commissione di clienti italiani anche su bambini di "2 anni" del "Sud Est asiatico". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pedofilia, abusi sessuali via chat. "Riprese e messe on line violenze su bambini di 2 anni" Approfondimenti su Milano Pedopornografia Violenze sessuali su minori on line, due arresti e 4 indagati La polizia postale di Milano ha arrestato due persone e indagato altre quattro nell’ambito di un’indagine sulle violenze sessuali su minori online. Pedofilia, maxi operazione a Milano contro gli abusi on demand via chat La polizia di Milano ha fatto un grande blitz contro la pedopornografia online. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Milano Pedopornografia Argomenti discussi: 3 milioni di nuove pagine su Epstein, rivelazioni su Trump e Gates; Pedofilia, netto aumento delle domande ai centri di consulenza; Fare sesso? Non mi interessa: chi sono gli asessuali in Romagna; Pubblicato un video in cui Michael Jackson viene interrogato direttamente sugli abusi sui minori. La Chiesa cattolica spagnola risarcirà le vittime di abusi sessualiGiovedì la Chiesa cattolica spagnola ha firmato un accordo di collaborazione con lo stato in cui si impegna a risarcire le persone che da minorenni hanno subito abusi sessuali da parte del clero ... ilpost.it Pedofilia/ Vaticano fa quadrato sul Papa. Nuovi casi abusiPedofilia/ Vaticano fa quadrato sul Papa. Nuovi casi abusi Lombardi: falliti tentativi coinvolgere Benedetto XVI Roma, 13 mar. (Ap) - Il Vaticano fa quadrato e difende a spada tratta la posizione di ... ecodibergamo.it Coniugi condannati per abusi sulla nipote: eseguite pene dopo 14 anni #pedofilia #pedopornografia facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.