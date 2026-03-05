Terni il passaggio della Tirreno-Adriatico | Percorribilità delle strade orari di chiusura delle strade e sicurezza

A Terni si sta organizzando il passaggio della terza tappa della Tirreno-Adriatico, previsto per mercoledì 11 marzo. È stata convocata una riunione per discutere sulla percorribilità delle strade, gli orari di chiusura e le misure di sicurezza necessarie per garantire il regolare svolgimento dell’evento. La pianificazione mira a coordinare i lavori e a evitare disagi alla circolazione.

Una riunione per preparare al meglio il passaggio a Terni della terza tappa della Tirreno-Adriatico, in programma mercoledì 11 marzo. Nel corso della mattinata di oggi – giovedì 5 marzo – si è svolta la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Antonietta Orlando, dedicata all’esame degli aspetti organizzativi e di sicurezza. Nel corso dell’incontro è stato effettuato un esame congiunto delle principali questioni legate al passaggio della competizione ciclistica, che interesserà la provincia di Terni, con il coinvolgimento di alcuni tratti della viabilità provinciale e comunale. In particolare, sono stati analizzati i profili di sicurezza connessi all’evento, gli orari di chiusura della viabilità al traffico e lo stato di percorribilità delle strade interessate dal percorso di gara. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Terni, il passaggio della Tirreno-Adriatico ‘sposta’ il mercatino: “Caratteristiche inconciliabili con il regolare svolgimento”. ORDINANZAUn’ordinanza è stata firmata dal sindaco Stefano Bandecchi per consentire il regolare svolgimento del tradizionale mercatino del mercoledì e della...

Tirreno-Adriatico, passaggio a Terni: mercatino del mercoledì anticipato all’8 marzoMercoledì 11 marzo la Tirreno-Adriatico passerà per Terni per la sua terza tappa Cortona-Magliano de’ Marsi. Per questo motivo il mercatino settimanale nell’area del PalaTerni è stato anticipato a dom ... umbria24.it

Tirreno-Adriatico, torna in Umbria la Corsa dei Due Mari: la terza tappa passa per Perugia e Ternidi Ma. Gi. Pen. Marzo è il mese della 61esima edizione della Tirreno-Adriatico Crédit Agricole e la famosa manifestazione ciclistica anche quest’anno passerà per l’Umbria. Il Cuore verde d’Italia sarà ... umbria24.it

