Si è svolto il sorteggio del tabellone principale del torneo ATP di Madrid, che si svolgerà dal 20 aprile al 3 maggio. Jannik Sinner, che partecipa come numero uno del mondo, affronterà i suoi avversari nel primo turno. L’evento si tiene in assenza di Carlos Alcaraz, che ha dovuto rinunciare a causa di un infortunio. La composizione del tabellone include anche altri giocatori italiani.

Con il sorteggio del tabellone principale scatta ufficialmente “l’operazione Madrid” per Jannik Sinner che partecipa al Masters 1000 spagnolo (20 aprile-3 maggio) da numero uno del mondo e con l’assenza per infortunio di Carlos Alcaraz. L’azzurro, che parte dal secondo turno, se la vedrà con un avversario che arriverà tra due qualificati. Il possibile cammino di Jannik. Sinner torna a Madrid per la quarta volta, la prima dal 2024 quando si è dovuto fermare ai quarti di finale a causa di un problema all’anca mentre l’anno scorso non ha potuto partecipare per il caso Clostebol. Dopo il secondo turno, Jannik al terzo turno potrebbe incrociare Federico Cinà in un derby tutto italiano oppure, rispettando il ranking, è ipotizzabile lo scontro con il canadese Gabriel Diallo o l’americano Alex Michelsen.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Atp Madrid, sorteggiato il tabellone: gli avversari di Sinner e degli altri italiani

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