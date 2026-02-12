Catapulte sulla Luna e resti di antiche civiltà aliene | cosa prevede il piano di Musk per il futuro dell'IA

Elon Musk ha condiviso i suoi piani per il futuro tra le stelle. Durante un incontro con i dipendenti di xAI, appena unita a SpaceX, ha parlato di progetti ambiziosi che coinvolgono catapulte elettromagnetiche per raggiungere la Luna, città lunari e la ricerca di resti di civiltà aliene nello spazio profondo. La sua visione punta a portare l’uomo oltre i confini terrestri e a scoprire cosa si nasconde nel cosmo.

In un discorso ai dipendenti di xAI, azienda appena accorpata a SpaceX, Musk ha raccontato la sua visione per il futuro dell'intelligenza artificiale, tra catapulte elettromagnetiche, città lunari e la ricerca di alieni nello spazio profondo. Nel 2026, l'Agenzia delle Entrate intensificherà i controlli fiscali con un piano che prevede l'utilizzo di tecnologie avanzate, tra cui l'intelligenza artificiale. Elon Musk annuncia che SpaceX si concentrerà sulla Luna, puntando a costruire un avamposto autosufficiente entro dieci anni. SpaceX punta alla creazione di un insediamento sulla Luna. Un accesso più facile al satellite naturale della Terra significa che possiamo aumentare i lanci molto più rapidamente per completare una città lunare che per una citta marziana, ha dichiarato Elon Musk. Dopo decenni alla ricerca di Luna 9, il primo veicolo spaziale a compiere un atterraggio morbido sul nostro satellite, ora potrebbe essere la volta buona.

