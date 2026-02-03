Data center orbitali | il piano di Musk per la maxi-fusione che cambia l' IA
Elon Musk ha annunciato di aver acquisito xAI per 250 miliardi di dollari. Con questa mossa, il miliardario punta a unire le forze delle sue aziende, SpaceX e xAI, per sviluppare data center nello spazio. L’obiettivo è cambiare le regole dell’intelligenza artificiale e spingere la tecnologia oltre i confini terrestri.
SpaceX di Elon Musk ha acquisito xAI per 250 miliardi di dollari. L'uomo più ricco del mondo ha unito le sue due più grandi imprese private per perseguire l'ambizione di vincere la corsa all'intelligenza artificiale sviluppando data center nello spazio. Fonti a conoscenza della questione rivelano al Financial Times che SpaceX ha basato il prezzo di xAI su un recente round di finanziamenti da 20 miliardi di dollari, valutando la startup a 230 miliardi. L'accordo ha valutato la società risultante dalla fusione a 1,25 trilioni di dollari, dopo che Musk ha aumentato la valutazione privata di SpaceX a 1 trilione considerando, come hanno notato le fonti, l'aumento dei ricavi del suo servizio di banda larga satellitare Starlink. 🔗 Leggi su Iltempo.it
