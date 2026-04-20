Musk convocato in tribunale a Parigi per gli abusi su X

Da lettera43.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elon Musk è stato chiamato a comparire in tribunale a Parigi nell’ambito di un’indagine riguardante X. Le autorità stanno esaminando presunte irregolarità che riguardano la diffusione di materiale pedopornografico e contenuti deepfake sulla piattaforma. La convocazione arriva nel quadro di un procedimento giudiziario in corso, senza ulteriori dettagli sulle accuse specifiche o sullo stato delle indagini.

Elon Musk è stato convocato a Parigi, dove gli inquirenti stanno indagando su presunte irregolarità legate a X, tra cui la diffusione di materiale pedopornografico e contenuti deepfake. Assieme a Musk è stata convocata per «coloqui volontari» anche Linda Yaccarino, ex amministratrice delegata di X (ha ricoperto tale ruolo da maggio 2023 a luglio 2025). Altri dipendenti della piattaforma saranno ascoltati come testimoni nel corso di questa settimana, fa sapere la procura di Parigi. Linda Yaccarino (Ansa). A febbraio è stata perquisita la sede francese di X. Musk è stato convocato a seguito di una perquisizione avvenuta a febbraio presso la sede francese di X, nell’ambito di un’indagine avviata a gennaio del 2025.🔗 Leggi su Lettera43.it

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