La polizia francese ha effettuato ieri mattina una serie di perquisizioni nella sede di X a Parigi. Le forze dell’ordine hanno coinvolto l’unità anticrimine informatico e quella informatica della polizia nazionale, con il supporto di Europol. Elon Musk, il CEO della società, è stato convocato in procura, ma ancora non si conoscono i dettagli dell’indagine. La situazione resta sotto stretto riserbo.

Perquisizione da parte dell’unità anticrimine informatico della procura di Parigi, dell’unità informatica della polizia nazionale e di Europol nella sede francese di X. Il raid fa parte di un’indagine avviata a gennaio del 2025 sul sospetto abuso di algoritmi e sull’ estrazione fraudolenta di dati, che la procura ha affermato di aver ora ampliato per includere le denunce relative a Grok, lo strumento di intelligenza artificiale di X. La procura di Parigi ha spiegato in una nota le indagini a più ampio raggio riguardano anche i presunti reati di «complicità nel possesso e nella distribuzione organizzata di immagini di abusi su minori, violazione dei diritti d’immagine attraverso deepfake a sfondo sessuale e negazione di crimini contro l’umanità». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Perquisizioni nella sede francese di X, Musk convocato in procura a Parigi: cosa sappiamo

Elon Musk sarà ascoltato il 20 aprile dalla procura di Parigi.

