Birdwatching nel Parco del Lura | tre uscite tra inverno primavera e autunno

Il Parco del Lura ha deciso di organizzare tre uscite di birdwatching quest’anno, perché vuole far scoprire ai visitatori la ricchezza della sua fauna avicola. Andrea Viganò, esperto di uccelli, guiderà le sessioni tra inverno, primavera e autunno, offrendo a tutti l’opportunità di osservare da vicino specie diverse in diversi momenti dell’anno. Durante le passeggiate, i partecipanti potranno vedere beccacce, martin pescatore e altri uccelli, mentre il paesaggio cambia stagione dopo stagione. Questa iniziativa mira a sensibilizzare sulla tutela dell’ambiente naturale e a coinvolgere appassionati di ogni età.

Dal 15 febbraio all’11 ottobre 2026 escursioni gratuite con l’ornitologo Andrea Viganò, tra uccelli svernanti e migratori Il Parco del Lura invita appassionati e curiosi a partecipare a tre uscite di birdwatching in altrettante stagioni, accompagnati dall’ornitologo Andrea Viganò. Un’occasione per osservare da vicino le specie che popolano il territorio, imparando a riconoscerle e a comprenderne abitudini e cicli di vita. Le attività, gratuite e realizzate con il contributo di Fondazione Cariplo, sono rivolte ad adulti e ragazzi dai 10 anni in su. Si comincia domenica 15 febbraio con l’appuntamento dedicato agli “Uccelli svernanti”, per poi proseguire in primavera e in autunno con due ulteriori incontri tematici.🔗 Leggi su Quicomo.it

