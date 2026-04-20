Musica e solidarietà | OPV e Padova Ospitale per i bambini di Gaza e dell’Ucraina

Il Vicepresidente della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto ha consegnato al Presidente dell’Associazione Padova Ospitale il ricavato di un concerto solidale. L’evento ha raccolto fondi destinati ai bambini di Gaza e dell’Ucraina, con l’obiettivo di sostenere le popolazioni più colpite dai conflitti in quelle aree. La cerimonia si è svolta nella sede dell’associazione, alla presenza di rappresentanti delle organizzazioni coinvolte.