Musica e solidarietà | OPV e Padova Ospitale per i bambini di Gaza e dell’Ucraina
Il Vicepresidente della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto ha consegnato al Presidente dell’Associazione Padova Ospitale il ricavato di un concerto solidale. L’evento ha raccolto fondi destinati ai bambini di Gaza e dell’Ucraina, con l’obiettivo di sostenere le popolazioni più colpite dai conflitti in quelle aree. La cerimonia si è svolta nella sede dell’associazione, alla presenza di rappresentanti delle organizzazioni coinvolte.
Il Vicepresidente della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto, Paolo Giaretta, ha consegnato al Presidente dell’Associazione Padova Ospitale, Angelo Chiarelli, il ricavato del concerto solidale a favore dei bambini di Gaza e dell’Ucraina. L’importo complessivo della donazione ammonta a.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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