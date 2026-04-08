Arte musica e solidarietà a Lecco | l' 11 aprile un pomeriggio per Gaza

Sabato 11 aprile 2026, a Lecco si terrà un evento dedicato all’arte, alla musica e alla solidarietà presso La Piccola - Urban Center in piazzale Cassin. L’appuntamento si svolgerà dalle 16:00 alle 21:00 e prevede laboratori per bambini, esibizioni musicali e iniziative artistiche con l’obiettivo di sostenere Gaza. L’evento coinvolgerà diverse realtà locali e raccolte di fondi per una causa umanitaria.

Sabato 11 aprile 2026, dalle 16:00 alle 21:00, la città di Lecco ospita un evento unico presso La Piccola - Urban Center (piazzale Cassin), dedicato all'arte, alla musica, ai laboratori per bambini e alla solidarietà.Due grandi novità arricchiranno il pomeriggio:Laboratorio per bambini dai 6 ai. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Gran Galà della Danza al Comunale: 17 scuole in scena tra arte, inclusione e solidarietàSabato 11 aprile a Catanzaro un evento non competitivo dedicato alla danza come linguaggio educativo e sociale ... catanzaroinforma.it

Marcenando 2025: arte, musica e solidarietà nel borgo di MarcenaTra i momenti caratterizzanti rientra la camminata artistica nel grande museo diffuso tra vicoli e campagne. La quinta edizione di Marcenando - L'arte camminando sarà dalle 10.00 alle 19.00 di ... lanazione.it

Oggi, 8 aprile, si celebra la Giornata internazionale del popolo Rom. Una data nata per onorare una cultura millenaria, ma anche per riflettere su una comunità che Rašid Nikolic definisce vittima di un immaginario costruito ad arte - facebook.com facebook

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