Arte musica e solidarietà a Lecco | l' 11 aprile un pomeriggio per Gaza

Da leccotoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 11 aprile 2026, a Lecco si terrà un evento dedicato all’arte, alla musica e alla solidarietà presso La Piccola - Urban Center in piazzale Cassin. L’appuntamento si svolgerà dalle 16:00 alle 21:00 e prevede laboratori per bambini, esibizioni musicali e iniziative artistiche con l’obiettivo di sostenere Gaza. L’evento coinvolgerà diverse realtà locali e raccolte di fondi per una causa umanitaria.

Sabato 11 aprile 2026, dalle 16:00 alle 21:00, la città di Lecco ospita un evento unico presso La Piccola - Urban Center (piazzale Cassin), dedicato all'arte, alla musica, ai laboratori per bambini e alla solidarietà.Due grandi novità arricchiranno il pomeriggio:Laboratorio per bambini dai 6 ai. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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