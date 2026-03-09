Doppio appuntamento al Pollini con OPV | dal debutto del pianista Fazil Say al concerto solidale per i bambini di Gaza e dell’Ucraina

Un doppio appuntamento speciale all'Auditorium Pollini con l'Orchestra di Padova e del Veneto. Giovedì 12 marzo il pubblico accoglierà il debutto del pianista e compositore turco Fazil Say insieme al direttore tedesco Marcus Bosch, protagonisti di un concerto già sold-out con musiche di Ludwig van Beethoven e Wolfgang Amadeus Mozart. Domenica 15 marzo, invece, spazio alla solidarietà con il concerto benefico a favore dei bambini di Gaza e dell'Ucraina, organizzato in collaborazione con Padova Ospitale. Giovedì 12 marzo 2026 alle ore 20.