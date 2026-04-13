La RefCam di St Pauli-Bayern riprende la garbata richiesta di Musiala | Non disturbi continua così
Durante la partita tra St. Pauli e Bayern, la RefCam ha registrato un episodio in cui un giocatore del Bayern ha chiesto all'arbitro di non essere disturbato nei falli subiti. La risposta del direttore di gara è stata:
La RefCam dell'arbitro di St. Pauli-Bayern riprende una garbata richiesta di Musiala sui falli subiti in partita al direttore di gara che risponde compiaciuto: "Non mi disturbi, continua così".🔗 Leggi su Fanpage.it
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