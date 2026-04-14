Bayern Monaco Musiala è definitivamente rinato | infortunio alle spalle impatto devastante nell’ultimo periodo Focus sul momento del gioiello tedesco

Jamal Musiala, giocatore del Bayern Monaco, ha superato un infortunio che lo aveva tenuto lontano dal campo. Da allora, ha avuto un ruolo importante nelle recenti partite, mostrando un impatto significativo. Ora si concentra sulla prossima sfida di Champions League contro il Real Madrid, in cui sarà uno dei protagonisti principali. La sua presenza e il suo rendimento sono al centro dell’attenzione in vista della partita decisiva.

Calhanoglu Galatasaray, il suo agente Gordon Stipic rompe il silenzio: «Speculazioni emerse ripetutamente, ma ecco qual è la verità sul suo futuro all’Inter» Atletico Madrid, parla Cerezo: «Riserveremo un tributo a Griezmann. Julian Alvarez resterà per molto tempo, ecco la verità sul futuro di Simeone» Mercato Juventus: trattative in fase avanzata per il rinnovo di Locatelli. Quando potrebbe arrivare la firma sul nuovo contratto De Laurentiis esce allo scoperto: «Ricevemmo un’offerta da 200 milioni dal Psg per vendere insieme Osimhen e Kvaratskhelia. Conte mi disse questo, fu un errore» Neuer via dal Bayern Monaco? La decisione sul futuro...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bayern Monaco, Musiala è definitivamente rinato: infortunio alle spalle, impatto devastante nell’ultimo periodo. Focus sul momento del gioiello tedesco Jamal Musiala, giocatore del Bayern Monaco, indossa un paio di Nike straordinarieJamal Musiala fa parlare di sé non solo in campo, ma anche per la sobrietà del suo stile. Leggi anche: Bayern Monaco, Kane nel mirino del Barcellona ma l’attaccante prende posizione! Ha svelato questo sul suo futuro. Parole importanti del tedesco