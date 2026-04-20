Musei e parchi archeologici gratuiti in Sicilia nelle festività nazionali del 2026

Da cataniatoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche nel 2026, nei giorni delle festività nazionali, i musei e i parchi archeologici della Sicilia saranno accessibili gratuitamente. La Regione ha confermato l’iniziativa, che permette ai visitatori di entrare senza pagare nei principali siti culturali dell’isola durante queste date. L’evento si ripete ogni anno e coinvolge diversi luoghi di interesse storico e artistico diffusi sul territorio.

Si rinnova anche per il 2026 il consueto appuntamento con le giornate di ingresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura della Regione Siciliana. In occasione delle festività nazionali, il 25 aprile (Festa della Liberazione), il 2 giugno (Festa della Repubblica) e il 4 novembre (Giornata.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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