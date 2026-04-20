Musei e parchi archeologici gratuiti in Sicilia nelle festività nazionali del 2026

Anche nel 2026, nei giorni delle festività nazionali, i musei e i parchi archeologici della Sicilia saranno accessibili gratuitamente. La Regione ha confermato l’iniziativa, che permette ai visitatori di entrare senza pagare nei principali siti culturali dell’isola durante queste date. L’evento si ripete ogni anno e coinvolge diversi luoghi di interesse storico e artistico diffusi sul territorio.

Si rinnova anche per il 2026 il consueto appuntamento con le giornate di ingresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura della Regione Siciliana. In occasione delle festività nazionali, il 25 aprile (Festa della Liberazione), il 2 giugno (Festa della Repubblica) e il 4 novembre (Giornata.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate 8 marzo, ingresso gratuito per le donne nei musei e parchi archeologici della SiciliaA sottolineare il senso dell’iniziativa è l’assessore Francesco Paolo Scarpinato, nella foto d’apertura, che evidenzia come l’8 marzo rappresenti un... 8 marzo 2026: musei e parchi archeologici aprono gratuitamente alle donne8 marzo 2026: ingresso gratuito per tutte le donne nei musei e siti archeologici statali. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: 25 APRILE 2026: INGRESSO GRATUITO NEI PARCHI ARCHEOLOGICI DELLA SICILIA; Festa della Liberazione... Al Museo!; Parchi Archeologici Maremma: Conclusi Lavori PNRR, Migliorata Accessibilità e Nuove Collaborazioni; Musei del Lazio, arriva l’abbonamento annuale: inclusi anche Tuscania, Canino e Civitavecchia. Beni culturali, Scarpinato: Tornano le giornate di ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici della RegioneSi rinnova anche per il 2026 il consueto appuntamento con le giornate di ingresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura della Regione Siciliana. In occasione delle festività nazionali, il 25 a ... ilsicilia.it Musei e Parchi archeologici di Capri introducono il biglietto annuale e la Musei di Capri Card: ecco cosa prevedonoDal 18 aprile 2026 è stato introdotto il biglietto d'ingresso che unisce in un'unica rete museale alcuni tra i più importanti ... msn.com L’opera rifiutata dai musei di Roma e dal comune di Milano - facebook.com facebook Curiosità Eric Hebborn 1934 1996 uno dei più grandi falsari della storia tanto che alcuni suoi disegni eseguiti alla maniera di Mantegna 1431 1506 o Giovanni Piranesi 1720 1788 sono stati acquistati da Musei x.com