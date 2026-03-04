In Sicilia, il 8 marzo le donne potranno entrare gratuitamente nei musei e nei parchi archeologici della regione. L’iniziativa è stata annunciata per celebrare la Giornata internazionale della donna e riguarda tutte le strutture aperte al pubblico. L’ingresso gratuito si applica a tutte le donne che decideranno di visitare questi luoghi durante quella giornata.

A sottolineare il senso dell’iniziativa è l’assessore Francesco Paolo Scarpinato, nella foto d’apertura, che evidenzia come l’8 marzo rappresenti un momento di riflessione e consapevolezza. «Si tratta di un gesto simbolico, ma significativo – afferma – perché mira a stimolare una riflessione più ampia sul valore di questa giornata. Offrire l’accesso gratuito ai luoghi della cultura significa garantire alle donne un’occasione in più per scoprire e apprezzare le straordinarie bellezze della Sicilia, all’insegna della partecipazione e della condivisione». L’iniziativa conferma così la volontà della Regione di rafforzare il legame tra cittadinanza, cultura e territorio, valorizzando il patrimonio storico e artistico come strumento di inclusione e crescita collettiva. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - 8 marzo, ingresso gratuito per le donne nei musei e parchi archeologici della Sicilia

Domenica 8 marzo ingresso gratuito nei musei e parchi archeologici regionaliAnche quest'anno in occasione della Giornata internazionale della donna, domenica 8 marzo, la Regione Siciliana aderisce all’iniziativa promossa dal...

Leggi anche: Musei e parchi archeologici regionali, domenica 8 marzo ingresso gratuito

Aggiornamenti e notizie su 8 marzo ingresso gratuito per le donne....

Temi più discussi: Arriva l’8 marzo un omaggio a tutte le donne tra arte e storia; Festa siciliana a Lissone: street food e folklore, con ospite Tony Sperandeo; Cosa vedere l'1 marzo per la Domenica al museo: i luoghi aperti (e gratuiti) in Sicilia; Cosa fare a Monza e dintorni nel weekend: gli 8 eventi (anche gratis) scelti per voi.

Sicilia, domenica 8 marzo ingresso gratuito nei musei e parchi archeologiciAnche quest’anno, in occasione della Giornata internazionale della donna di domenica 8 marzo, la Regione Siciliana partecipa all’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura, offrendo l’ingresso gr ... catania.liveuniversity.it

L’8 marzo ingresso gratuito nei musei e parchi archeologici regionali, Scarpinato: Gesto simbolico ma significativoAnche quest’anno in occasione della Giornata internazionale della donna, domenica 8 marzo, la Regione Siciliana aderisce all’iniziativa promossa dal ministero della Cultura, offrendo l’ingresso gratui ... ilsicilia.it

Tg Sicilia facebook

Nave russa colpita da un drone. L’attacco tra Malta e la Sicilia x.com