Il 8 marzo 2026 musei e parchi archeologici statali apriranno le porte gratuitamente alle donne. L'iniziativa riguarda luoghi come Pompei, Ercolano e la Reggia di Caserta, che offriranno l’ingresso senza costi per tutte le visitatrici. La proposta si estende a diverse strutture culturali e archeologiche, che permetteranno alle donne di accedere senza pagare in quella giornata.

8 marzo 2026: ingresso gratuito per tutte le donne nei musei e siti archeologici statali. Scopri le iniziative a Pompei, Ercolano e alla Reggia di Caserta. L'appuntamento con l'8 marzo si rinnova quest'anno sotto il segno della bellezza e della riscoperta del patrimonio artistico nazionale. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Ministero della Cultura ha confermato l'iniziativa che prevede l'accesso libero e gratuito per tutte le donne presso i siti statali. Dai complessi monumentali ai giardini storici, passando per castelli e ville di pregio, la cultura diventa il palcoscenico ideale per una riflessione collettiva sul ruolo femminile nella storia e nell'arte. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - 8 marzo 2026: musei e parchi archeologici aprono gratuitamente alle donne

8 marzo, ingresso gratuito per le donne nei musei e parchi archeologici della SiciliaA sottolineare il senso dell’iniziativa è l’assessore Francesco Paolo Scarpinato, nella foto d’apertura, che evidenzia come l’8 marzo rappresenti un...

Leggi anche: Musei e parchi archeologici regionali, domenica 8 marzo ingresso gratuito

Una selezione di notizie su 8 marzo 2026 musei e parchi....

Temi più discussi: Musei aperti per le donne 8 marzo 2026; 8 marzo 2026, Giornata internazionale della Donna; L’8 marzo ingresso gratuito per le donne nei musei e luoghi della cultura statali; Festa della Donna 2026, l’8 marzo questi musei italiani saranno gratis per il pubblico femminile.

Musei aperti gratis per le donne l'8 marzoLa Giornata Internazionale della donna si passa al museo: domenica 8 marzo i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi saranno infatti aperti gratuitamente a tutte le donne. nove.firenze.it

Musei gratis 8 marzo 2026 a Napoli e in Campania. Quali sono aperti?Musei gratuiti per le donne l’8 marzo 2026 a Napoli e in Campania con visite guidate ed eventi culturali dedicati. napolike.it

Vvenerdì 6 marzo alle ore 18:00, nel Salone Giovanni Paolo II (Santuario) con ingresso da Piazza della Vittoria - facebook.com facebook

Nella serata di mercoledì 4 marzo i due attori all’Uci di Orio hanno presentato al pubblico il nuovo film x.com