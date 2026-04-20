Sabato 18 aprile, in Piazza Duomo a Milano, la senatrice ha partecipato a una manifestazione della Lega, esprimendo preoccupazioni sulle direttive europee e sottolineando l’importanza di tutelare la sicurezza urbana e le famiglie. La politica ha evidenziato la sua posizione contro le attuali norme europee, ritenute dannose per la protezione di cittadini e nuclei familiari. L’evento ha attirato l’attenzione di un pubblico interessato alle questioni di sicurezza e sovranità.

La senatrice Murelli ha preso posizione a Milano sabato 18 aprile, durante una manifestazione della Lega in Piazza Duomo, denunciando le criticità delle direttive europee e la necessità di proteggere la sicurezza urbana e il nucleo familiare. Accanto al leader Salvini, la rappresentante ha sottolineato come le attuali politiche di Bruxelles stiano gravando su imprese, agricoltori e cittadini attraverso costi energetici elevati e restrizioni alla mobilità. Sicurezza urbana e tutela del nucleo familiare. Il dibattito aperto in Piazza Duomo ha messo al centro la questione della tranquillità pubblica, con Murelli che ha espresso preoccupazione per l’incolumità delle donne nelle città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Murelli sfida l’Europa: sicurezza urbana e difesa delle famiglie

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