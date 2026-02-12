A Carini nasce il comitato di cittadini imprenditori e liberi professionisti in difesa delle famiglie e delle imprese

A Carini nasce un nuovo comitato formato da cittadini, imprenditori e liberi professionisti. L’obiettivo è chiedere con forza la rottamazione dei tributi locali. La misura potrebbe aiutare molte famiglie e aziende a tirare un sospiro di sollievo, permettendo loro di mettere a posto i conti e ripartire. L’iniziativa si inserisce in un momento di difficoltà economica e punta a ottenere risposte concrete dalle autorità locali.

Un'iniziativa promossa per chiedere con forza l'adozione della rottamazione dei tributi locali, misura necessaria per dare respiro economico a tante realtà del territorio oggi in difficoltà e permettere a molti contribuenti di rimettersi in regola. Il comitato nasce dal basso, dall'ascolto delle esigenze reali della comunità, e si pone come obiettivo quello di sostenere concretamente famiglie, attività commerciali, artigiani e professionisti colpiti dal peso di sanzioni e cartelle. "Non è una battaglia politica, ma una battaglia di giustizia sociale e di buonsenso – dichiara Gallina Giovanni, Udc Carini –.

