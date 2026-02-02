Draghi su difesa e sicurezza | Europa rischia divisione e deindustrializzazione

A Lovanio, in Belgio, Mario Draghi riceve una laurea honoris causa e non perde tempo. L’ex premier avverte che l’Europa non può più rimanere a guardare, altrimenti rischia di dividersi e di perdere terreno nell’industria. Le sue parole sono un chiaro richiamo a rafforzare la difesa e la sicurezza dell’Unione.

A Lovanio, in Belgio, l’ex premier Mario Draghi riceve la laurea honoris causa e lancia un monito sul futuro dell’Unione europea: un’Europa che non può più restare a guardare, pena il rischio di divisione e deindustrializzazione. Servizio di Leonardo Possati TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Mario Draghi torna a parlare di Europa e mette in guardia: rischia di diventare troppo subordinata.

Mario Draghi ha lanciato un avvertimento forte, parlando di un mondo in cambiamento.

