Muore durante lo sciopero in autostrada | autotrasportatore travolto da un auto

Durante uno sciopero degli autotrasportatori in autostrada, un autotrasportatore è stato investito da un'auto ed è deceduto. La manifestazione, che coinvolge veicoli in colonna, si svolge fino al 25 aprile. L’uomo, che si trovava fuori dal suo mezzo, è stato colpito mentre si trovava sulla carreggiata. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di indagini da parte delle forze dell’ordine.

Era incolonnato in autostrada per aderire allo sciopero degli autotrasportatori che si potrarrà fino al 25 aprile, è sceso dal mezzo ed è stato travolto da un'auto. E' quantoaccadutosullaA1 zona Caserta Sud nel comune diMarcianise poco prima dello svincolo per l'A30 dove a perdere la vita è.🔗 Leggi su Casertanews.it

Il momento dell’esplosione in autostrada nel Casertano: le immagini

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