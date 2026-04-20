Muore durante lo sciopero in autostrada | 55enne napoletano travolto da un' auto

Un uomo di 55 anni, residente nel napoletano, è deceduto durante uno sciopero in autostrada. Era in fila con altri camionisti in segno di protesta quando è sceso dal veicolo ed è stato investito da un'auto. La manifestazione, che coinvolge autotrasportatori, durerà fino al 25 aprile. La dinamica dell’incidente sta essere accertata dalle autorità.

Era incolonnato in autostrada per aderire allo sciopero degli autotrasportatori che si protrarrà fino al 25 aprile, è sceso dal mezzo ed è stato travolto da un'auto. E' quantoaccadutosullaA1 zona Caserta Sud nel comune di Marcianise poco prima dello svincolo per l'A30 dove a perdere la vita è.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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