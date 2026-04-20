Il candidato alla carica di sindaco ha avviato una serie di visite nei vari quartieri della città, con l’obiettivo di illustrare i lavori già realizzati e i progetti finanziati. Durante questi incontri, si è concentrato sulla presentazione di numeri, cantieri avviati e risorse investite, evitando di fare promesse future. La campagna si concentra quindi sulla dimostrazione dei risultati concreti ottenuti finora, quartiere per quartiere.

Numeri, cantieri e progetti già finanziati: è su questo terreno che Federico Basile sta giocando la seconda fase della sua campagna elettorale, scandita dal tour nelle sette Municipalità e costruita attorno a un’idea precisa: dimostrare, quartiere per quartiere, quanto è stato fatto negli ultimi.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Notizie correlate

Basile: "Oltre 395 milioni di investimenti e trasformazione urbana tra programmazione e cantieri"Presentata alla Galleria Vittorio Emanuele la conferenza “Dalla visione al cantiere”: illustrati interventi su mobilità, rigenerazione, waterfront e...

Basile avvia il tour delle Municipalità, presentazione candidati e focus su decentramento e servizi nei quartieriPrima tappa a Piazza San Vincenzo con il candidato Renato Coletta: in programma incontri in tutte le sette circoscrizioni fino al 9 aprile tra...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Municipalità e cantieri, Basile rilancia il tour tra investimenti e progetti: Non serve raccontare promesse, solo fatti; Basile: 330 mln di euro e 43 interventi nella I municipalità a Messina; Costruire il futuro, non solo edifici. La visione di Flavian Basile per Benevento e il Sannio; Messina tra giovani, sostenibilità e Green Deal Ue, Basile: Il programma nasce dall’ascolto.

Messina, Basile sulla 7ª municipalità: investiti 60 milioni di euro per sicurezza, servizi e rigenerazioneÈ cominciata la seconda fase del tour elettorale del candidato sindaco Federico Basile, che è tornato nelle municipalità per raccontare Cosa ha fatto il sindaco Basile per il nostro quartiere. Vener ... strettoweb.com

Basile: 330 mln di euro e 43 interventi nella I municipalità a MessinaIl candidato sindaco continua il tour. Cosa abbiamo fatto per Ponte Ortera, torrente di S. Stefano, piazza a S. Margherita e depuratore a Mili da Tempostretto.it ... msn.com

La Quinta Municipalità è un luogo che sta cambiando davvero. Questa sera insieme alla candidata alla presidenza Beatrice Belfiore abbiamo spiegato come dal 2018 a oggi abbiamo riportato normalità e visione grazie a 70 milioni di euro investiti con 45 inter - facebook.com facebook